В Приморье подписную кампанию в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ ведут более двухсот волонтеров, сообщает «Deita.ru».

В районах Приморского края они собирают подписи по месту жительства избирателей. В крупных городах – Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме открыты общедоступные пункты сбора подписей, куда может прийти любой желающий поддержать выдвижение кандидатуры Владимира Путина. Они работают ежедневно с 11:00 до 19:00. Адреса пунктов опубликовали участники приморской региональной группы поддержки Владимира Путина. Список пунктов будет дополняться, сообщают активисты. В Артеме это ТРЦ "Авиатор" и ТРЦ "Народный", во Владивостоке - ТРК "Черемушки", ТРК "Седанка Сити", ТЦ "Дружба", ТК "Клевер Хаус", в Находке - ТРЦ "Находка Мега" и ТЦ "Апельсин", в Уссурийске - ТК "Самбери", к/т "Россия" и "Фреш25" на Некрасовской, 115а.

Гражданин, пожелавший поставить подпись, обязательно должен быть возрастом 18 лет и старше, должен иметь с собой паспорт с приморской пропиской. Все собранные подписи пройдут обязательную проверку на достоверность и правильность оформления.

Как рассказал секретарь избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников, на выборах президента РФ впервые будет реализован, именно в масштабах всей страны, порядок голосования по месту нахождения. «Нормы закона позволяют любому избирателю в России, по сути, выбрать тот избирательный участок, на котором он хочет проголосовать, если он точно знает, что в день голосования он не будет находиться по месту своего жительства. В этом случае гражданин обращается, за 45 дней до дня голосования (это с 31 января), в любую территориальную избирательную комиссию, либо в любой МФЦ на территории Приморского края с соответствующим заявлением, где он выбирает тот избирательный участок, на котором проголосует. Начиная с 25 февраля заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию. И еще один вариант: это подача заявления через портал госуслуг, там тоже предусмотрена такая возможность. В этом случае гражданин приходит голосовать не по месту жительства, как было раньше, а там, где он будет фактически находиться, в любой точке страны», - подчеркнул Роман Охотников.

«Если анализировать опыт прошлых лет, можно заметить, что выборы президента – это наиболее интересное для избирателя выборы, с точки зрения явки. То есть, это те выборы, на которые приходит больше всего избирателей, поэтому на мой взгляд, с учетом как раз новых возможностей и того, что избирателей, которые раньше не могли проголосовать, находясь не по месту жительства, не получив открепительного удостоверения, то сейчас, по новому порядку, мы ожидаем, что больше избирателей сможет принять участие в голосовании. А это, на мой взгляд, повлияет на явку в позитивном смысле», - отметил Роман Охотников.

Напомним, что 7 января 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от самовыдвиженцев. Всего заявилось 46 таких кандидатов, однако необходимые документы на рассмотрение подали только 15 из них, в том числе действующий президент Владимир Путин. По закону самовыдвижение гражданина должна поддержать инициативная группа численностью не менее 500 человек, после чего наступает этап сбора подписей избирателей за его регистрацию в качестве кандидата. Самовыдвиженцу требуется собрать не менее 300 тысяч подписей по всей стране, причем так, чтобы на один регион приходилось не более 7,5 тысяч подписей местных жителей.

12 января – последний день выдвижения кандидатов от политических партий. Представители парламентских партий по закону освобождены от сбора подписей. Две из них - «Единая Россия» и «Справедливая Россия» - подержали самовыдвижение Владимира Путина. Своих кандидатов выдвинули ЛДПР (Владимир Жириновский) и КПРФ (Павел Грудинин).

Выдвиженцы от партий, не представленных в Государственной Думе, должны собрать для регистрации не менее 100 тысяч подписей избирателей. Так, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и Григорий Явлинский от «Яблоко» отрапортовали в СМИ, что уже собрали от трети до половины необходимого числа подписей.