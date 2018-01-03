В первый день наступившего года в Приморском крае ДТП с участием нетрезвых автомобилистов не зарегистрировано, сообщили Deita.ru в ГИБДД Приморья.

Сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 32 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 31 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

1 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Этот водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Михаил Грач