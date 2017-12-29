Неожиданную развязку получила история с появившимся у автомобильной трассы дальневосточным леопардом, сообщили Deita.ru в нацпарке "Земля Леопарда".

Специалисты «Земли леопарда» выяснили: редкая кошка вела себя необычно при встрече с человеком, потому что находилась в растерянности и была занята поисками похищенной людьми добычи – косули.





Выход леопарда на дорогу зафиксировали очевидцы 27 декабря в районе пгт Славянка, недалеко от границ национального парка. Водитель, заметив у обочины дикого зверя, решает остановить транспортное средство и уступить хищнику дорогу. При этом поведение дикого зверя кажется людям странным. Леопард не решается переходить трассу, вместо этого медленно обнюхивая траву у обочины и осматриваясь вокруг.

Чтобы получить дополнительные сведения о данном случае и объяснить поведение дикого зверя, к этому участку трассы прибыли сотрудники отдела науки национального парка. Осмотрев место, специалисты восстановили картину произошедшего. Так, недалеко от дороги были обнаружены свежие пятна крови и следы переноски туши животного, которые вели до дороги и пропадали уже на самой проезжей части. Увиденная кровь вызвала опасения о состоянии здоровья леопарда, но дальнейшее «расследование» показало, что она принадлежит не леопарду.





Размеры волока и найденные здесь же клочья шерсти говорят о том, что леопард после удачной охоты пытался перетащить через дорогу тушу добытого им копытного животного, косули. А резко оборвавшийся след на асфальте позволяет предположить очевидное: на дороге косуля просто исчезла. Вероятно, что охотника от его жертвы отпугнули машины, а затем один из автолюбителей решил присвоить себе «бесхозные» десятки килограмм свежего угощения к новогоднему столу.

Вернувшись на дорогу, леопард уже не мог найти свою добычу. Такой поворот событий явно застал хищника врасплох.

«В дикой природе зимой пятнистые олени и косули являются основой питания дальневосточного леопарда. Одно крупное копытное может обеспечить пятнистому хищнику около 14 дней сытой жизни, – отметил Глеб Седаш, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Однако в данном случае краснокнижная кошка осталась без пропитания. Леопарду снова придется выслеживать добычу и проявлять все свои навыки совершенного хищника, что требует немало времени и энергии. Намеренно или нет, но забравшие тушу люди явно испортили «новогоднее настроение» леопарду».

Михаил Грач