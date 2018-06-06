Мастер парковки привел в бешенство маму с коляской, которая не смогла сойти с тротуара из-за перекрытого выхода, сообщает DEITA.RU.

Она написал жалобу в dps.control, который опубликовал фотографию автохама.





Подписчики популярного паблика сразу же принялись активно обсуждать сложившуюся ситуацию и, как ни странно, крик души женщины не нашел отклика у большинства пользователей: "Путь вправо, и езжай дальше . Не надо портить настроение себе", "Перенесла коляску, да пошла....не нравится страну меняй...или не рожай", "Создают проблемы на пустом месте. Не лень же фотографировать . Маленькая бордюрка вообще не проблема для коляски", "Ну конечно ,это трагедия дня вашего, дай Бог, чтобы это была самая большая проблема на сегодняшнем пути...Сверните и не сворачивайте кровь другим".

Таисия Масина