Почти 20 тысяч тонн мазута ушло с нефтеперерабатывающих заводов для котельных «Примтеплоэнерго» в первую неделю 2018 года. Всего в течение декабря 2017 года в Приморье отправлено 89 тысяч тонн жидкого топлива, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

По словам директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елены Пархоменко, в рамках дополнительных соглашений с Роснефтью и компанией «ННК» регион получит ещё 65 тысяч тонн мазута.

«Сейчас запасы топлива на котельных Приморья превышают 30 дней, и они постоянно пополняются», – добавила руководитель ведомства.

Елена Пархоменко отметила, что созданные запасы угля и мазута, а также будущие поставки топлива позволят пройти зиму без сбоев в работе теплоисточников края.

Напомним, ситуация с поставками топлива на котельные «Примтеплоэнерго» находится на контроле у врио Губернатора края Андрея Тарасенко.

14 ноября в доме экс-руководителя "Примтеплоэнерго" прошли обыски. Предполагается, что меры против Григорьевой связаны с закупкой автоматизированных модульных котельных.

Обыски прошли в шесть часов утра. Григорьева уволилась с должности более трёх недель назад, вскоре после ухода в отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Энергетики надеются, что новое руководство «Примтеплоэнерго» примет все меры, чтобы стабилизировать ситуацию с расчётами, начнет поэтапно погашать задолженность и оплачивать текущее электропотребление.

В период отопительного сезона объем ежемесячных начислений за потребленные ресурсы составляет 100-130 млн рублей. При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме – 750 млн рублей.

Михаил Грач