Как много вам известно о Приморском крае? Знаете ли вы, что за зверь такой – Приморский барс? А что за «Шаман» обитает на севере края и какой местный «Наездник» видел оленей больше, чем лошадей? Вы когда-нибудь слышали, где спелеологи ищут свою «Мечту», и где можно сфотографироваться верхом на драконе? А о том, что Мокруша — это вовсе не о воде и не что-то уменьшительно-ласкательное, а две самые знаменитые в крае «Сестры» никогда в жизни не встретятся?

Проект «Приморье от А до Я» призван открыть для читателей Приморский край со всех его сторон. За год мы планируем посетить все районы и городские округа Приморья (за исключением Владивостокского, т.к. ему следует уделить особое внимание) и рассказать об известных и не очень достопримечательностях края. Вернее, спортивно-туристических, ведь мы расскажем о местах и развлечениях, которые придутся по вкусу любителям активного отдыха, фотографам и видеографам, а также всем, кто влюблен в природу родного Приморья. И покажем красивые фотографии этих мест, чтобы вы непременно захотели их посетить.

ДЕНЬ 2. Партизанский район удивительно богат на достопримечательности. В себе он сочетает белоснежные морские берега, отвесные известняковые скалы, завораживающие водопады и величественные горные хребты, среди которых скромно прячутся в долинах небольшие поселения.

В Приморье я особенно люблю горы. Хотя ни одна из них не вздымается выше отметки 2 тысячи метров над уровнем моря, а многие вершины похожи одна на другую, каждая из них по-своему уникальна. Самые исхоженные среди них, безусловно, Ливадийская и Литовка – они же знаменитые Пидан и Фалаза. Однако прямо у Партизанска возвышается их собрат – гора Скалистая (Читинза), который полностью оправдывает свое название.





Расстояние от Владивостока: 211 км

Как добраться: на электричке до станций «Красноармейский», «98-й км», а затем по тропе к подножью. На личном авто можно доехать до села Тигровое или до Партизанска. Оттуда можно двинуться к Читинзе из самого города (ориентир — остановка общественного транспорта «Лесхоз»), таким образом захватив еще и водопад Берендей. Мы же поехали по маршруту Партизанск — Наречное —Красноармейский.

Примерное время в пути: 5 часов.

Высота горы: 1239 м.

Набор высоты: 1050 м.

Время подъема от подножья: около 4 часов.

Для подъезда к подножью мы выбрали далеко не самую короткую дорогу. Зимой все усложняется еще и тем, что обочины лесной грунтовки усыпаны метровым слоем снега, что практически не позволяет разъехаться двум автомобилям. Наш выбор пал на этот маршрут только потому, что подъем с этой стороны самый непродолжительный. Кстати, о машинах. На пути к вершине спутники спросили меня: «А что будет, если сейчас навстречу поедет другой авто?» На обратном пути они узнали ответ, выталкивая «ЛуАЗ» из сугроба.





Мы оставили четырехколесного друга у хутора «Ручьи». Местный житель поведал нам, что много лет назад здесь была деревня с аналогичным названием, однако все дома сгорели и были разрушены. Сейчас от населенного пункта осталась только пара домиков в лесной глуши. Не могу знать наверняка, что случилось с этой деревней, однако ни фундаментов, ни каких-либо следов наличия здесь построек мы не заметили. Может, искали не там.

На гугл-картах найти хутор можно, если следовать по метке «База отдыха «Липовый ключ». «Паркетники» рекомендую парковать прямо здесь – дальше либо царапать днище обледеневшими сугробами, либо увязать в лужах из грязи.





Дальше – все чрезвычайно просто. К горе ведет дорога прямо от хутора, на развилке нужно уходить налево. До подножья идти минут 40-50, подъем начнется резкий, как говорится, «в лоб». Прямо перед ним будет небольшая полянка – смотрите в оба, чтобы не пропустить.

Читинза не снискала популярность Пидана, однако восхождение на нее еще более простое. Честно говоря, это одна из моих любимых гор, потому что во время подъема можно наслаждаться природой, останавливаться и поглядывать на открывающиеся с хребта виды, а не переводить дыхание каждые пару минут. И при всем этом тропинка местами очень даже крутая. Кстати, эта гора входит в список «Приморского барса» – награды, которую получает турист за покорение десяти указанных в положении вершин края (не забывайте фотографироваться у тригопунктов).





Читинза коварная. И это понимаешь, уже приближаясь к вершине. Как только ты подумал, что осталось совсем чуть-чуть, она словно ехидно ухмыляется и медленно, как бы оттягивая момент, открывает перед твоими глазами длинный спуск, за которым следует не менее длинный подъем.

По пути ты хватаешься то за один, то за другой ствол сосны, а они в ответ осыпают тебя снежным облаком. Здесь же можно найти бересту для разведения костра, здесь выглядывают местами лианы лимонника, а на тропинке виднеются беличьи следы. Лес здесь удивительно красивый, преимущественно хвойный.





На вершине мы распили победный термос чая, поиграли в снежки, поели снег, наделали тонну фотографий. А я провалилась по пояс в снег. И чем больше я пыталась оттуда выбраться, тем глубже закапывалась. Но на что не пойдешь ради хорошего фотоотчета.

Я считаю, что зима, начало весны и вообще любое время года, когда деревья еще не обзавелись зелеными шапками, – лучшее время для посещения горы Скалистой. Ведь летом густые кроны еще больше загораживают собой вид. Вид же здесь открывается хоть и в одну сторону, но замечательный – на Находку и Золотую долину, а также мистический хребет Чандалаз. А в темное время суток особенно красиво играет яркими огнями ночной Партизанск.

На обратном пути на трассе Партизанск — Владивосток мы застали настоящую сказку: укутанные в снег деревья, дома и автобусные остановки. Причем все это – лишь на определенном участке пути, дальше мы ничего такого не наблюдали. Я не удержалась, вышла из машины, чтобы сделать несколько фотографий. Потому что самое главное – поймать нужный момент.

Мария Терещенко