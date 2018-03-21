Как много вам известно о Приморском крае? Знаете ли вы, что за зверь такой — приморский барс? А что за «Шаман» обитает на севере края и какой местный «Наездник» видел оленей больше, чем лошадей? Вы когда-нибудь слышали, где спелеологи ищут свою «Мечту» и где можно сфотографироваться верхом на драконе? А о том, что Мокруша — это вовсе не о воде и не что-то уменьшительно-ласкательное, а две самые знаменитые в крае «Сестры», которые никогда в жизни не встретятся?

Проект «Приморье от А до Я» призван открыть для читателей Приморский край со всех его сторон. За год мы планируем посетить все районы и городские округа Приморья (за исключением Владивостокского, так как ему следует уделить особое внимание) и рассказать об известных и не очень достопримечательностях края. Вернее, спортивно-туристических, ведь мы поведаем о местах и развлечениях, которые придутся по вкусу любителям активного отдыха, фотографам и видеографам, а также всем, кто влюблен в природу родного Приморья. И покажем красивые фотографии этих мест, чтобы вы непременно захотели их посетить.





ДЕНЬ 1. Следующим в списке моих мест оказался Партизанский район. Однако он настолько интересный, что я решила разбить свои поездки на две части: одну из них я покажу сейчас, другую — в более теплое время года. Ведь именно тогда эти места будут наиболее привлекательными.

Если честно, я собиралась повести вас совершенно по другому маршруту. В моих планах на мартовские каникулы уже давно значилась поездка на гору Голец, куда мы и отправились ранним предпраздничным утром. Однако, проделав долгий путь до Сергеевки, свернув на Молчановку и пробороздив грунтовку, которую принято называть «теркой» (вы поймете, если хоть раз попробуете) около двух часов, мы оказались на узкой лесной дороге, сплошь утыканной участками тающего льда. Мы успешно преодолевали все, пока в один прекрасный момент не сели колесом в хорошую яму.





Как вы понимаете, следующие несколько часов прошли за целебными физическими нагрузками. Благо, мы управились к ночи и переночевали прямо там, в машине. На следующий день пришлось повернуть назад: начался хороший снегопад, да и времени оставалось уже совсем мало. Ещё час с утра мы копали снег, чтобы развернуться. Вывод: не ездите на Голец в марте, если машина недостаточно проходимая и опыта вождения по таким дорогам недостает.

Я расстроилась, но не сильно, ведь в запасе оставалась еще парочка интересных мест, о которых я и расскажу. На обратном пути мое внимание привлекла водонапорная башня, из которой когда-то струился нынче замерзший водопад. Пласт льда был достаточно толстым и высоким – думаю, это место подошло бы для ледолазания. Смотрелось все это очень впечатляюще.

Пункт назначения — поселок Орел. Если кто-то любит хорошие видовые площади, то не пожалейте время и загляните сюда по пути. Прямо у поселка выступает от земли высокая мощная скала. Подъем на нее занимает около пятнадцати минут, что под силу даже ребенку. Но вид открывается завораживающий. Прямо перед собой вы увидите, как причудливыми зигзагами извивается река, а если повернетесь к ней спиной — то откроется вид на, кажется, сотни выступающих вершин. Если пройтись вдоль хребта, можно заметить, как меняется угол зрения, становятся видны огромные отвесные скалы и выступающие в обрыв деревья. Нас на вершине накрыл туман и легкий снег, но даже это не смогло испортить впечатление.

Расстояние от Владивостока: 187 км.

Как добраться: на рейсовом автобусе, следующем через Партизанск в сторону Сергеевки. На личном автомобиле по трассе Шкотово — Партизанск, двигаясь по указателям на Находку. После таблички «Орел» проехать около двух километров, как бы огибая сопку. Справа будет приметная тропа в гору.

Примерное время в пути: 3–3,5 часа.

Остаток дня предлагаю провести в населенном пункте под названием Хмельницкое. Для этого необходимо вернуться на 27 километров назад в сторону Владивостока.

Необходимо повернуть в саму деревню и двигаться вглубь до заброшенного здания, около которого будет грунтовая развилка. Необходимо повернуть направо. Ориентир — база отдыха, до нее около 500 метров от трассы. Любой местный знает, как туда добраться, если вы вдруг потеряетесь.



После того, как вы окажетесь у базы отдыха, впереди замаячит указатель с загадочной надписью «Ущелье Дарданеллы». Это то, что нужно. Зимой можно добраться до самого ущелья по реке, летом – только пересекать реку на проходимой машине или вброд. Последнее мы уже пробовали, когда откапывали авто, поэтому замерзшей реке в этот раз я была несказанно рада.

