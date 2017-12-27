Более 24 тысяч тонн жидкого топлива для котельных Примтеплоэнерго идут по железной дороге, всего же Приморскому краю отгружено 74 тысячи тонн мазута. Эти данные озвучены на совещании по прохождению отопительного сезона в Находке под председательством вице-губернатора региона Гагика Захаряна, сообщили Deita.ru в краевой администраци.

Провести выездное совещание с участием руководителей краевых департаментов энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам, предприятия «Примтеплоэнерго», городских котельных и администрации Находки поручил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Как отметил Гагик Захарян, в Находке сложилась непростая ситуация с прохождением отопительного сезона, связанная с поставками топлива, взаимными неплатежами.

В начале совещания глава Находки Андрей Горелов доложил, что в городе работает 45 котельных, 39 из которых эксплуатирует Примтеплоэнерго.

«Эти котельные обеспечивают теплом 110 социально значимых объектов и 1115 жилых домов. Все теплоисточники работают в штатном режиме, температурный режим выдерживается. Если где-то происходят сбои, они оперативно устраняются», – уточнил Андрей Горелов.

На совещании прозвучало, что сейчас в котельных Находки накоплено более 2100 тонн мазута, на подходе ещё почти 3 тысячи тонн. В ближайшее время будет отгружено ещё почти 5 тысяч тонн топлива.

«Нынешние и будущие поставки топлива позволят пройти отопительный сезон без сбоев. Всего же на сегодняшний день в Приморье запасено топлива на 19 дней работы котельных, до конца года планируется создать запаса мазута более чем на 40 дней», – подчеркнул генеральный директор Примтеплоэнерго Федор Ярошевич.

Он пояснил, что региону отгружено 60 тысяч тонн мазута, это позволит до конца года создать запас топлива более чем на 40 дней. Также подписан договор с Роснефтью на 21 тысячу тонн, планируется подписать ещё на 24 тысячи тонн.

Возвращаясь к ситуации в Находке, Гагик Захарян отметил, что благодаря конструктивной работе администрации города удалось не снизить параметры теплоносителя, не допустить аварийных ситуаций.

«Отмечу, что не все главы муниципалитетов готовы вести диалог и искать совместные пути решения проблемы. Однако проблем в Находкинском городком округе, действительно, много – это и техническое состояние жилищно-коммунального комплекса, и взаимные неплатежи», – обозначил вице-губернатор.

Говоря о модернизации котельных и тепловых сетей Находки, Гагик Захарян отметил необходимость уменьшения теплопотерь при доставке тепла по неизолированным трубам.

Также заместитель главы региона акцентировал внимание на увеличении числа котельных, работающих на угле.

«К сожалению, мы стали заложниками нефтеперерабатывающих предприятий, когда из-за конъюнктуры рынка становится невозможно закупить мазут. И есть поручение врио Губернатора пересмотреть вид топлива для наших теплоисточников и активней использовать уголь. Дело это перспективное, только нужно правильно выбрать технологии, чтобы и теплоотдача была хорошей, и экология не страдала», – подчеркнул Гагик Захарян, поручив Примтеплоэнерго скорректировать инвестиционную программу по Находке, а также предусмотреть перевод котельных на газ.

Ещё одной сложной проблемой жилищно-коммунального комплекса являются неплатежи ресурсоснабжающим организациям, собственникам котельных, которые вместе с Примтеплоэнерго обеспечивают теплом город – таких котельных в Находке шесть. Сейчас предприятие должно им более 170 миллионов рублей, в то время как самому Примтеплоэнерго – 500 миллионов рублей.

Гагик Захарян подчеркнул, что бизнес в сфере ЖКХ – это социально ответственный бизнес.

«Если вы эксплуатируете котельную, то кроме получения прибыли должны и оценивать все риски, связанные с этим бизнесом, это не магазин, где в случае чего можно закрыться и уйти или перепродать бизнес с максимальной выгодой. Здесь так не получится – от вашей работы зависят жизни и здоровье людей. И нужно очень хорошо подумать, по силам ли такой бизнес, стоит ли его начинать или продолжать», – сказал вице-губернатор.

В ходе совещания был выработан ряд решений для исправления ситуации с неплатежами.

Так, решено «расщеплять» текущие платежи, направляемые в адрес собственников котельных, чтобы они напрямую поступали к ним, минуя сложную финансовую цепочку.

При этом по текущим платежам собственники котельных обязаны рассчитываться с ДЭКом, водоканалом в первую очередь, не накаливая новых долгов.

«У нас уже достигнута договорённость с ДЭКом, что все текущие платежи Примтеплоэнерго осуществляет в 100% объеме. Предлагаю и вам действовать по такому же принципу», – обратился Гагик Захарян к руководителям предприятий Находки.

Он поручил до конца февраля выработать согласованное с администрацией Находки решение по долгам и текущим платежам, а до 15 мая – проработать этот вопрос так, чтобы следующий отопительный сезон начать уже без нынешних проблем.

Гагик Захарян особо подчеркнул, что хронические неплатежи никак не должны затрагивать потребителей.

«Это самое главное, чтобы жители не стали заложниками данной проблемы, потребитель не должен страдать от наших взаимоотношений. И мы будем тщательно отслеживать ситуацию, в том числе и с привлечением правоохранительных органов», – подчеркнул вице-губернатор.

Также заместитель главы региона ещё раз обратил внимание на недопустимость ограничения подачи электричества на объекты жилищно-коммунального комплекса в период отопительного сезона.

«Ещё раз хочу отметить, что любые отключения в зимнее время могут привести к серьёзным последствиям для жителей края. Давайте договариваться, решать сложные вопросы, и власть готова в этом помогать», – акцентировал внимание Гагик Захарян.

После совещания в администрации Находки вице-губернатор побывал на одной из самых крупных котельных Примтеплоэнерго, работающей в Северном районе города – №4.8. В реконструкцию этого теплоисточника предприятие уже вложило почти 240 миллионов рублей. В течение нескольких лет котельная переведена с мазута на уголь. За это время в котельной были заменены котлы, насосное и электрооборудование.

Михаил Грач