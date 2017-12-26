По поручению Президента России Владимира Путина в городах и районах края до конца 2018 года разработают комплексные схемы организации дорожного движения. Реализацию данного проекта обсудили на заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Геннадия Сыромятнова, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как доложил заместитель начальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Юрий Колесников, главная цель разработки таких схем – снижение предпосылок к возникновению дорожно-транспортных происшествий, упорядочивание и улучшение условий движения транспорта и пешеходов.

«Схемы предусматривают формирование комплексных решений по организации дорожного движения, повышение уровня информированности всех его участников», – уточнил Юрий Колесников.

На сегодняшний день на территории Приморского края подобная документация на улично-дорожную сеть, регламентирующая организацию дорожного движения, имеется у краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также у предприятия «Дальуправтодор».

В настоящее время улично-дорожная сеть, находящаяся в ведении муниципальных образований, практически не имеет вышеуказанной документации, а существующая зачастую не отвечает современным требованиям безопасности дорожного движения.

«По поручению Президента Российской Федерации, данному по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 14 марта 2016 года, органам местного самоуправления рекомендовано до 01 декабря 2018 года обеспечить разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований», – отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

Главам городов и районов Приморья поручено разработать комплексные схемы организации дорожного движения на территориях муниципальных образований до конца 2018 года.

В ряде муниципалитетов такая работа уже началась. Так, по информации Уссурийского городского округа в рамках мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2016-2019 годы», на 2018 год запланирована разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории округа, которая направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

«Новая схема предусматривает упорядочение и улучшение условий дорожного движения как транспорта, так и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение негативного воздействия автомашин на окружающую среду», – рассказал представитель администрации Уссурийска.

Такая же работа ведётся и в Артёме – в бюджете Артемовского городского округа на 2018-2019 годы запланировано финансирование паспортизации и проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения.

Как отметили участники заседания, каждый муниципалитет при создании схем дорожного движения должен учитывать наиболее сложные и проблемные участки, требующие особого внимания со стороны органов власти.

Михаил Грач