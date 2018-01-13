Житель Находки обокрал предприятие , на котором трудился, на 60 тысяч рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в Находкинском ЛО МВД России на транспорте.

Мастер электромонтажной службы, являясь материально ответственным лицом, использовал свое служебное положение и похитил соединительные шины, необходимые для монтажа трансформаторной подстанции.

Злоумышленника поймали, возбуждено уголовное дело, согласно которому ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что курьезная кража зафиксирована в Приморье.

Таисия Масина