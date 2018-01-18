Молодой мужчина задержан в Приморье за незаконный сбыт наркотиков, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В личном автомобиле задержанного обнаружили пакет, а также банку и два бумажных свертка с наркотическим веществом общим весом 18 граммов, что является крупным размером.

Приморец рассказал, что наркотики изготовил самостоятельно из кустов дикорастущей конопли, случайно найденных в лесополосе. На данный момент он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



Напомним, ранее DEITA.RU сообщило о том, что содержимое карманов ребенка озадачило сотрудников ГУФСИН в Приморье.

Таисия Масина