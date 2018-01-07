Вчера, 5 января, в селе Ивановка Михайловского края пожарные потушили баню, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в 20 часов 35 минут по местному времени спасателям поступила информация о возгорании. Уже через три минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению крыши, которая полыхала в тот момент.

Открытое пламя удалось локализовать за две минуты. В 21 час 10 минут огонь удалось полностью ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о том, что на территории края то и дело горят одноэтажные строения. В их число попадают не только бани, но и частные дома. Так, 11 декабря во Владивостоке отстояли частный дом от огня.

Екатерина Лапкина