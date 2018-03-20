Житель города Артема получил длительный срок за свои деяния, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

В ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего из-за его высказываний, произвел три прицельных выстрела из пистолета самообороны «Стражник» в область головы мужчины, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в ноябре 2016 года при отработке правоохранителей версии о причастности подсудимого к убийству, последний совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Так, он произвел выстрелы в трех сотрудников уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю, попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил ему за содеянное 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил заявленные потерпевшей стороной требования о взыскании с осужденного в счет компенсации морального вреда свыше 2 млн рублей.



Михаил Грач