В Уссурийске сотрудниками полиции задержан местный житель, которого подозревают в краже кислородных баллонов, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как полицию обратился 29-летний житель с заявлением о краже кислородных баллонов с территории базы на улице Пологой. Пострадавший оценил причиненный в 36 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили заявителя и возможных свидетелей.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 21-летнего жителя Уссурийска. Оказалось, что он являлся бывшим работником базы. В полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ирина Петрова