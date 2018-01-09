В вечернее время в одном из сел под Уссурийском Приморского края разыгрался бытовой конфликт, закончившийся госпитализацией двух человек. Как сообщает корреспондент «DEITA.RU”, сначала в полицию позвонили местные жители и сообщили, что на улице вооруженный ружьем мужчина стреляет в парня и девушку.

Прибывшие первыми на место происшествия врачи скорой обнаружили 26-летнюю местную жительницу с ранением в голову. Девушку в состоянии комы срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Также с ранением головы в больницу был доставлен и 27-летний мужчина, находившийся на месте происшествия.

Сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого в стрельбе, у которого было изъято пневматическое ружье. Мужчина рассказал, что на улице у его девушки произошла ссора с незнакомкой и ее молодым человеком.

Подозреваемый решил остудить пыл оппонентов своей дамы сердца и поэтому открыл стрельбу из ружья по пострадавшим. По его словам, он не хотел никого ранить, а просто надеялся напугать агрессоров.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью проводится доследственная проверка. Задержанному грозит реальный тюремный срок.

Игорь Бегунов