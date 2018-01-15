В Приморье была пресечена попытка со стороны посетителя суда пронести в здание нож, сообщили Deita.ru в ФССП края.

Запрещенный предмет был выявлен у посетителя суда при прохождении им пропускного режима. В ходе проведения осмотра вещей с помощью портативного металлодетектора раскладной нож удалось обнаружить в одной из перчаток. Мужчина не смог назвать причину наличия у него опасного предмета.

За неисполнение распоряжения судебного пристава по ОУПДС и попытку проноса ножа в здание суда на гражданина был составлен административный протокол по ст. 17.3 ч.2 КоАП РФ.

Михаил Грач