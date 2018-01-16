Приморец наворовал спиртного на 12 тысяч рублей, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что на протяжении двух дней злоумышленник приходил в магазин под видом покупателя и, пользуясь отсутствием внимания со стороны продавца, похищал бутылки с алкогольными напитками.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищал алкоголь для личного употребления.

Отделом дознания возбуждены три уголовных дела.

Михаил Грач