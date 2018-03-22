Вынесен приговор жителю Чугуевского района за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

.В августе 2017 года в селе Чугуевка сотрудники ГАИ обратили внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями ПДД. . От 25-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя. От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством.

В ходе проверки личности водителя мопеда по базам данных ГИБДД установлено, что в 2017 году правонарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, кроме того установлено, что он не имеет права управления транспортным средством.

Дознавателем было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год.

Приморцы постоянно нарушают ПДД. В скором времени в отношении таких водителей начнет действовать новый метод, так как у сотрудников ГАИ теперь больше прав на остановку водителя.

Виктор Бруевич