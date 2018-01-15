«Приморочка» одержала вторую победу над ВК «Тюмень-ТюмГУ» в 10 туре Высшей лиги «А» со счетом 3:1. Самыми результативными игроками матча стали наша Ольга Ефимова и тюменка Анна Куршина, набравшие по 21 очку, сообщили Deita.ru в пресс-службе команды.

В дебюте первой партии «Приморочка» уверенно лидировала – 12:7, но ко второму техническому «Тюмень» сократила отставание до минимума, а сразу после перерыва вышла вперед и с преимуществом в одно очко вышла на сет-бол. Клименко на одиночном блоке затянула партию, но разыгравшаяся сегодня Куршина довела дело до победы в сете – 25:27.

Но в остальных отрезках наша команда свое уже не отдавала и, выиграв три последующие партии, добилась «чистой» победы. Во втором сете лидер менялся чаще, но это было в первой половине, а потом «Тюмени» удавалось только догонять «Приморочку». В концовке партии обе команды по два раза ошиблись на подаче, а решающим оказался наш блок и первый темп – 25:22.

Если в первом матче тура тренер нашей команды менял Громову на Ефимову, то сегодня Громова заменив в первой партии Бондареву, вместе с Ефимовой стали мощной атакующей силой против соперника, и особенно эта пара доказала свое превосходство в третьей партии – 25:18.

Ну а четвертая партия стала украшением затянувшегося вечера. Первой на сет-бол вышла «Тюмень», как и во втором сете, с преимуществом в одно очко. Ефимова в затяжном розыгрыше сравняла счет и тут же эйсом уже вывела «Приморочку» на матч-бол. Блок Веселовой и атака Ламбиной вновь подарили шанс сибирячкам на сет-бол, но три очка подряд «Приморочки» решили исход партии. Сначала Ефимова мощно атаковала с четвертой зоны, затем Громова заработала очко блоком, а при счете 27:26 в затяжном розыгрыше Куршина с трехметровой линии атаковала в трос.

Следующие матчи наша команда проведет на выезде в Туле и Москве 20-21 и 26-27 января соответственно, а на домашней площадке «Приморочка» сыграет 11 и 12 февраля с «Северянкой».

Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 28:26)

«Приморочка»: Ефимова - 21 очко (2 блока, 2 эйса), Громова - 17 (6 блоков), Гильманова - 17, Чеснокова - 13 (4 блока, 2 эйса), Шишкина - 8 (3 блока), Бондарева - 2 (1 блок), Клименко - 2 (1 блок), Кирикова - 1, Бурдюкова, Фролова (Л).

Михаил Грач