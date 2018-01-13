Команда Приморского края стала лучшей в общекомандном зачете на прошедшем во Владивостоке Чемпионате и Первенстве ДВФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек , сообщает DEITA.RU.

На Чемпионате и Первенстве ДВФО, проходившим с 8 по 10 января в СК «Олимпиец», приняли участие более 70 боксёров. На ринге боксировали спортсмены из команд Хабаровского края, Саха (Якутия), Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Приморского края. Самая многочисленная команда (более 40 спортсменов) представляла Приморье. Это боксёры из посёлков Новопокровка, Рощино, Валентин, Углекаменск, Кировка, Пластун, Сибирцево, городов Спасск-Дальний, Находка, Бальшой-Камень, Уссурийск, Владивосток. От команды Владивостока выступили представительницы Училища Олимпийского резерва «Динамо» и команда Центра спортивной подготовки ДЮСШ «Богатырь».

На торжественном открытии соревнований флаг подняла победитель России, Европы и Мира, приморская спортсменка Елена Литвинова, студентка школы Олимпийского резерва. Турниры открыл президент Федерации бокса Приморского края Коптев Анатолий Семёнович, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР.

Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО

В Чемпионате участвовали спортсмены возрастной категории «женщины» (от 19 лет и старше). На Первенстве бились представители возрастной категорий «юниоры» (17-18 лет), «старшие девушки» (15-16 лет) и «младшие девушки» (13-14 лет).

Лучшей в общекомандном зачёте стала команда Приморского края. Девушки и женщины выиграли 6 золотых медалей, у юниорок 4 золота и 2 серебра, также золото принесли команде старшие девушки. По результатам прошедших соревнований будут сформированы команды для участия в Чемпионате и Первенстве России.

Из Приморских спортсменов  в категории «женщины» награду «За лучший бой» получила Ксения Ким (вес 60 кг). Ольге Пискуновой (57 кг) была присуждена награда «За лучшую технику». Хороший бой показали девушки в весе 65 кг Полуцкая Анна и Кравец Валерия, за что были удостоины награды «За лучший бой». Юниорка Вера Поспелова (64 кг) получила награду «за волю к победе».

Сейчас идёт подготовка к Первенству России среди юниорок и девушек, которое пройдет в феврале и Чемпионату России среди женщин, который состоится в марте.

Текст, фото: Ирина Павленко

  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО
  • Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО