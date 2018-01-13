Приморская команда по боксу победила на Чемпионате и Первенстве ДВФО

Команда Приморского края стала лучшей в общекомандном зачете на прошедшем во Владивостоке Чемпионате и Первенстве ДВФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек , сообщает DEITA.RU.

На Чемпионате и Первенстве ДВФО, проходившим с 8 по 10 января в СК «Олимпиец», приняли участие более 70 боксёров. На ринге боксировали спортсмены из команд Хабаровского края, Саха (Якутия), Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Приморского края. Самая многочисленная команда (более 40 спортсменов) представляла Приморье. Это боксёры из посёлков Новопокровка, Рощино, Валентин, Углекаменск, Кировка, Пластун, Сибирцево, городов Спасск-Дальний, Находка, Бальшой-Камень, Уссурийск, Владивосток. От команды Владивостока выступили представительницы Училища Олимпийского резерва «Динамо» и команда Центра спортивной подготовки ДЮСШ «Богатырь».

На торжественном открытии соревнований флаг подняла победитель России, Европы и Мира, приморская спортсменка Елена Литвинова, студентка школы Олимпийского резерва. Турниры открыл президент Федерации бокса Приморского края Коптев Анатолий Семёнович, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР.





В Чемпионате участвовали спортсмены возрастной категории «женщины» (от 19 лет и старше). На Первенстве бились представители возрастной категорий «юниоры» (17-18 лет), «старшие девушки» (15-16 лет) и «младшие девушки» (13-14 лет).

Лучшей в общекомандном зачёте стала команда Приморского края. Девушки и женщины выиграли 6 золотых медалей, у юниорок 4 золота и 2 серебра, также золото принесли команде старшие девушки. По результатам прошедших соревнований будут сформированы команды для участия в Чемпионате и Первенстве России.

Из Приморских спортсменов в категории «женщины» награду «За лучший бой» получила Ксения Ким (вес 60 кг). Ольге Пискуновой (57 кг) была присуждена награда «За лучшую технику». Хороший бой показали девушки в весе 65 кг Полуцкая Анна и Кравец Валерия, за что были удостоины награды «За лучший бой». Юниорка Вера Поспелова (64 кг) получила награду «за волю к победе».



Сейчас идёт подготовка к Первенству России среди юниорок и девушек, которое пройдет в феврале и Чемпионату России среди женщин, который состоится в марте.



Текст, фото: Ирина Павленко