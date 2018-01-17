В ноябре 2016 года Роспотребнадзор проверил деятельности АО «Торговый порт Посьет», в ходе которой были установлены нарушения действующего санитарного законодательства, сообщили DEITA.RU в организации.

В порту не соблюдается периодичность лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия.

Кроме того, в обслуживании водопроводных сетей задействованы сотрудники, не прошедшие периодический медицинский осмотр, не проведена вакцинация против вирусного гепатита А, отсутствует санитарный минимум.

Компания была оштрафована на 10000 рублей.

«Торговый порт Посьет» обжаловал решение в Хасанский районный суд Приморского края, но жалоба не была удовлетворена. Решение оставлено в силе.



Михаил Грач