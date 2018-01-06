Приморская певица Виктория Тарощина примет участие в полуфинале Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда", сообщает «Deita.ru».

Как написала девушка в личном блоге в Instagram: "Интересные эмоции испытывала, когда сидя перед телевизором в пижаме и замотанная в пледе,я увидела себя такую в платье и с кучей софитов на гигантской красивенной площадке. Возможно я скажу это миллионный раз, но СПАСИБО всем кто верил и верит в меня и помогает идти дальше! Моя Любовь к вам безгранична и необъятна. Я в полуфинале!Мы в полуфинале!".

Полуфиналы конкурса ожидаются 5 и 6 января.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что девушка из Приморья стала финалисткой конкурса красоты.

Таисия Масина