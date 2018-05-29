Приморская краевая прокуратура уделяет особое внимание надзору за исполнением законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

«Учитывая, что борьба с экстремистскими и террористическими проявлениями является задачей всех без исключения органов власти, нами регулярно проводятся межведомственные совещания с руководителями правоохранительных и контролирующих органов, а также с представителями администрации края и местного самоуправления. Итогом таких встреч зачастую является выработка совместных слаженных действий по борьбе с этим негативным явлением», - рассказала корреспонденту DEITA.RU старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

В результате работы, проделанной органами краевой прокуратуры, в 2017 году было выявлено 2 802 нарушения законодательства в вышеназванной сфере. Для устранения этих нарушений принято 1589 мер прокурорского реагирования.

По словам Елены Телегиной, принципиальность и настойчивость прокуроров обеспечили принятие и приведение в соответствие программ по профилактике терроризма и экстремизма во всех городских округах и муниципальных районах Приморья, а также в подавляющем большинстве поселений.

Помимо этого, особое внимание уделялось вопросам профилактики распространения экстремистской и террористической идеологий в молодёжной среде, а также обеспечения антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей.

Ведётся и с каждым разом всё более совершенствуется активная работа по выявлению в интернете экстремистских материалов. Для этого установлено необходимое взаимодействие с территориальным управлением Роскомнадзора.

Сохранилась высокая эффективность деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием интернета. В частности, сотрудники краевых управлений МВД и ФСБ в прошлом году смогли выявить 22 преступления экстремисткой направленности. Из них 20 - были совершены с использованием интернета. На контроле в прокуратуре края находятся результаты и ход расследования каждого уголовного дела указанной категории.

Так, например, в уже в этом году Первомайским судом Владивостока был вынесен приговор ранее судимому жителю краевого центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Она трактует действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, с использованием интернета.

Как было установлено в суде, мужчина длительное время публиковал на странице своего профиля в соцсети «ВКонтакте» тексты, видеоролики и изображения с подписями, содержащими оскорбления религиозных и национальных чувств представителей народов Кавказа и Средней Азии. В итоге подсудимый был признан виновным в совершении преступления экстремистской направленности и отправлен на полтора года в колонию строгого режима.

Ещё одно знаковое дело разбиралось в Приморье в конце осени минувшего года, когда Советский районный суд Владивостока удовлетворил заявление прокуратуры о признании экстремистским печатного издания. Последнее обнаружили и изъяли сотрудники ФСБ в ходе рейда по противодействию экстремистской деятельности.

Согласно проведённым психолого-лингвистическим исследованиям было установлено, что в тексте изъятой брошюры содержались признаки побуждения к дискриминационным действиям по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности. После вступления в законную силу решения суда, документ был направлен в Минюст для включения печатного издания в федеральный список экстремистских материалов.

Экстремизм – это не только публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, но и возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. К этому понятию относится также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики, иной атрибутики экстремистских организаций. Экстремистская деятельность – административно и уголовно наказуемое деяние. Санкции за эти правонарушения определены Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ. Распространение экстремистских материалов влечет наложение штрафа либо административный арест до 15 суток. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети Интернет наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Екатерина Лапкина