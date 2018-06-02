Приморские таможенники напоминают гражданам, планирующим поездки за рубеж, правила перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза, сообщает DEITA.RU.

Уезжая в отпуск, гражданам следует изучить, какие товары разрешено перемещать без уплаты таможенных платежей и подачи пассажирской таможенной декларации, а какие необходимо задекларировать.

Беспошлинно граждане могут ввозить личные вещи стоимостью не более 1500 евро. При этом вес багажа не должен превышать 50 кг. Совершеннолетние путешественники могут привезти из-за границы не более 5 литров алкоголя. 3 литра спиртных напитков разрешается ввозить беспошлинно, еще 2 литра – с уплатой платежей и подачей декларации. Запрещено ввозить более 50 сигар, 200 сигарет или 250 г табака на человека.

Кроме того, граждан просят соблюдать осторожность с лекарствами , определенными видами дикой фауны и флоры, культурными ценностями, оружием, боеприпасами. При пересечении границы эти товары необходимо задекларировать, а также предъявить таможенникам документы, разрешающие их ввоз и вывоз.



Таисия Масина