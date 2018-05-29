Многие приморские автолюбители продолжают создавать опасные ситуации на дорогах, садясь за руль в нетрезвом виде, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Так, с начала 2018 года сотрудники привлекли к административной ответственности более 4,5 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Так, из них 2559 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 2030 автомобилистов отказались проходить медосвидетельствование, еще 466 управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Отметим, за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде они привлечены к уголовной ответственности.

За минувшую неделю выявили и отстранили от управления транспортными средствами 230 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.



Ирина Петрова