«Спартак-Приморье» одержал гостевую победу над лидером регулярного чемпионата БК «Самара» со счетом 77:69. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Заряжко, набравший 18 очков, в составе хозяев 18 очков у Максима Числова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу команды.

Кривошеев выиграл стартовый спорный, открыл счет в матче, но в следующей атаке получил рассечение, и доктору Быкову пришлось срочно накладывать швы. Пока наш основной центровой находился вне площадки, «Самара» переломила ход игры, вышла вперед – 14:8, но затем попала под град трехочковых. Пять подряд дальних попаданий Бутянковса, Смыгина и Заряжко вернули в игру «Спартак». И вернулся в игру Кривошеев, а хозяева с тех пор в лидеры не выходили.

После первой десятиминутки у нас было «+3», а к большому перерыву уже «+17»! К хорошей игре в нападении приморцы добавили плотную опеку и неплохо использовали атаки второго шанса. Во второй половине «Спартак» пытался нарастить преимущество, но «Самара» стала чаще играть через «краску», и это принесло им определенные плоды. Так Савенков забил после подбора и сократил разницу до 8 очков, но серию тяжелых попаданий выдал Заряжко и вернул гостям двузначное преимущество.

В концовке еще один бывший игрок «Спартака» Голяхов дважды оставлял шанс «Самаре» на спасение, сначала реализовав три штрафных из трех, а затем забив «трешку», но в последних атаках он и Лекавичус не попали, а на подборах первыми были наши «большие» Кривошеев и Бутянковс.

Михаил Грач