В первые выходные июня В России - Международный день очистки водоемов. В честь этого события 15 год подряд приморские дайверы организуют экологическую акцию, сообщает DEITA.RU.

В этом году местом проведения стал остров Русский, а именно пляж – «Новый Аякс».

Бизнесмены, спортсмены, студенты, а главное, небезразличные люди собирали мусор под водой, другие участники акции занимались уборкой прибрежной зоны. К погружению допускались только сертифицированные дайверы.

«Я очень люблю ДайвПрим, это место, где меня научили дайвингу, ─ рассказывает Марина Трухина, участница акции, ─ поэтому каждый год прихожу на акцию. В прошлом году пляж был намного грязнее и участников было раза в три больше».





Цель акции – получить достоверную информацию о степени загрязненности акватории пляжа, сделать это место чистым и приятным для посещения горожан, а также повысить экологическую культуру населения

"Для нас это символическое открытие дайверского сезона, ─ рассказывает Снежана Лофицкая, дайвер и организатор акции, ─ сегодня экоакции проходят по всему миру, активней всего в нашей стране. Отчищаются реки, каналы и пруды по всей России. Скорее всего, на следующий год акция пройдет в бухте Федорова, так как там уже появилось большое количество мусора под водой».

Унитазы, колеса, болоны, штык-ножи, кабели, мобильные телефоны, смартфоны, старый алюминиевый рупор - палитра найденных вещей на дне водоемов разнообразна. У организаторов даже появился свой «музей на полке», где хранят самые запоминающиеся находки.

В этом году самому юному участнику погружения - 13 лет, для него это первый подводный субботник.

«С детьми часто даже легче работать, ─ рассказывает Ирина Глотова, руководитель водолазного центра, - потому что они любознательные, им все интересно, многие моменты в плане понимания навыков и восприятия даются легко. Только тяжелая физическая нагрузка может вызвать сложность».





По словам организатора, дайверы должны охранять подводную среду, не оставляя за собой никакого подводного мусора, как говорят сами члены подводного братства: «только пузырьки».

Участие в Дне очистки водоёмов - добровольное. Чтобы поддержать в людях спортивный азарт и придать субботнику дух праздника, во время очистных работ обычно организуют соревнования между дайверами. Заранее на дно моря был опущен «клад», который в процессе отчистки дна обнаружили участники акции. Содержимое ящика досталось победителям.

Помимо экологического десанта, организована познавательная программа для детей, участвующих в субботнике, а также танцевальный флэшмоб. Все участники были награждены памятными дипломами.

От имени всего подводного братства организаторы экологической акции просят людей ответственно относиться к отдыху на природе, вывозить мусор с собой и любить природу так, как любят ее дайверы.

Александра Чистик

