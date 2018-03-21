Некоммерческие организации хотят привлечь депутаты приморского парламента к устранению безнадзорных животных с улиц городов и сел края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, накануне состоялось совещание по вопросу о передаче с муниципального на краевой уровень полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

«Нет ни одного приема, на котором бы граждане не обращались по проблемам безнадзорных животных», - подчеркнул Александр Ролик. По результатам мониторинга краевого закона от глав муниципальных образований и представителей общественных объединений поступило предложение выделить отдельное направление по привлечению некоммерческих организаций к отлову и содержанию бродячих собак и котов путем предоставления грантов на поддержку НКО. И на эти деньги создавать соответствующие питомники и лечебницы.

«Куда бы мы ни приехали, везде есть проблема с бродячими животными», - поддержал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис: «Беда от стаи бродячих собак может прийти в любой момент, и не нужно ее ждать».

Как подтвердил директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, проблема безнадзорных животных для региона актуальна. «Действительно, переданные в муниципалитеты полномочия не были обеспечены в полной мере бюджетными средствами. Поэтому они не могли быть реализованы. Необходимо вовлекать НКО в эту работу», - согласился Павел Ясевич.

Накануне проблему обсудили на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию, В качестве предложений по устранению бродячих собак и котиков с улиц городов и поселков, прозвучала логичная инициатива по увеличению финансирования на эти цели. При этом, предлагается признать утратившим силу краевой закон с длинным названием с тем, чтобы забрать полномочия у муниципалитетов на краевой уровень. Одновременно создавая краевое учреждение специально для отлова и содержания безнадзорных животных. Соответствующее обращение уже готовится Законодательным Собранием в адрес врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Дмитрий Санников