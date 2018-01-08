Виктория Тарощина из Приморского края вышла в полуфинал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Помочь победить исполнительнице, представляющей регион, может каждый житель Приморья, сообщили Deita.ru в краевой администрации.





Всероссийский конкурс исполнителей песни «Новая Звезда» – это музыкальное состязание, в котором принимают участие истинные таланты и самые сильные исполнители из 85 регионов Российской Федерации. Особенностью шоу является необычайно широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. Лучших вокалистов определит масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки.





За победу в конкурсе, наравне с участниками со всей России, борется и приморская исполнительница – уроженка Дальнегорска Виктория Тарощина.





Поддержать девушку и помочь ей стать лучшей вокалисткой страны можно с помощью смс-голосования, которое стартовало 5 января. Жители региона могут отправить сообщение с текстом Z и номером участника на короткий номер 1880. Номер представительница Приморья Виктории Тарощиной – Z25. Проголосовать за любимого участника можно до 8 января 23 часов 59 минут.





Как отмечают организаторы, все средства собранные в ходе голосования, будут переданы в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.





Отметим, в третьем сезоне конкурса будет два победителя. Знаменитые эксперты в области музыки назовут своего финалиста, а зрители выберут фаворита во время смс-голосования. Кого признают победителем жители страны, станет известно в суперфинале, который будет транслироваться на телеканале «Звезда».





Напомним, идея конкурса «Новая Звезда» принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. В этом году он будет участвовать в награждение победителей, в рамках специального включения из Национального центра управления обороной Российской Федерации.





Михаил Грач