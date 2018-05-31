В преддверии летних каникул специалисты структурного подразделения «Северные электрические сети» приморского филиала ДРСК провели занятие по электробезопасности для воспитанников детского дома с. Сержантово Дальнегорского района, сообщает DEITA.RU.

Обучение прошли 25 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Не смотря на такой разный возраст, энергетики постарались максимально вовлечь детей в процесс и понятно объяснить правила электробезопасности.

Специалисты филиала рассказали, что такое энергоустановки и почему нельзя играть вблизи энергообъектов, какие предупреждающие и запрещающие знаки существуют, учили ребят правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в том числе, что делать, если увидели оборванный провод, что такое шаговое напряжение, как оказать первую помощь пострадавшему при поражении электрическим током.





Дети с интересом слушали энергетиков и задавали уточняющие вопросы, а также на практике отработали полученные знания – попробовали на учебном манекене оказать первую помощь человеку, пострадавшему от воздействия электрического тока. В завершении занятия дети получили в подарок яркие закладки и расписания уроков, где в доступной форме изложены основные правила электробезопасности.

«Школьные каникулы – это особая пора, когда ребята проводят много времени без присмотра взрослых. В этот период возрастает риск возникновения несчастных случаев на энергообъектах, поэтому мы уделяем большое внимание профилактике», - отметил директор структурного подразделения «Северные электрические сети» Сергей Баладин. Профилактическая работа по предотвращению случаев электротравматизма среди детей и подростков проводится специалистами филиала «Приморские электрические сети» на регулряной основе. В разных районах края энергетики посещают школы, детские сады, летние лагеря, организуют экскурсии на энергообъекты, готовят информационные плакаты и другие обучающие материалы по электробезопасности для школьников.





С 2013 г. РусГидро реализует в регионах присутствия Программу социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов «Молодая энергия». Цель проекта - помочь детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сделать правильный профессиональный выбор, адаптироваться к самостоятельной жизни, стать полноправными членами общества, знающими свои права и обязанности.

Программа предусматривает вовлечение сотрудников компании в волонтерское движение для непосредственного участия в жизни воспитанников детских домов (организация экскурсий на объекты, конкурсы, выставки на энергетическую тематику, совместные праздники, спортивные мероприятия и т.д.)

Екатерина Лапкина