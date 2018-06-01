Лесозаготовительные предприятия Кавалеровского района заплатят крупный штраф за коррупционные правонарушения, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Ведомство получило соответствующую информацию, когда рассматривало дело по обвинению во взяточничестве помощника лесничего Сихотэ-Алиньского участкового лесничества Ольгинского филиала КГКУ «Приморское лесничество».

Выяснилось, что лесничий в четырех случаях получал взятки от лиц, представлявших интересы предприятий лесопромышленного комплекса. В связи с этим, прокурор района возбудил дела об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере и против этих организаций

В итоге компаниям придется заплатить штраф на общую сумму 4 миллиона рублей.



Бывший помощник участкового лесничего к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Таисия Масина