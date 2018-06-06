В этом году полиция привлекла к ответственности более 3,5 тысяч приморцев, которые курили в общественных местах, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Полицейские составили 3 673 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, которые нарушили установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Еще 4 приморца привлечены к административной ответственности, так как вовлекали несовершеннолетних в процесс потребления табака.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства в Приморье, составила 1 миллион 722 тысячи рублей.

Ирина Петрова