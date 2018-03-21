Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура выявила более 40 нарушений действующего законодательства в деятельности департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ «Примлес» и КГБУ «Приморская авиабаза», сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве.

В деятельности КГКУ «Примлес» выявлены нарушения при производстве по делам об административных правонарушениях: не выясняются характер и размер причиненного административным правонарушением ущерба, сведения о наличии сертификата и прохождения метрологической поверки используемых при фиксации правонарушения средств измерения, а также другие обстоятельства совершения правонарушений.

Кроме того, в КГКУ «Примлес» и КГБУ «Приморская авиабаза» выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с ненадлежащей организацией мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений.

В краевом департаменте лесного хозяйства Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты рассмотрения должностными лицами заявлений о заключении нового договора аренды лесного участка, о предоставлении лесных участков в аренду и безвозмездное пользование с нарушением установленных лесным законодательством сроков.

Также установлены факты несвоевременного принятия решений о выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда, нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.

По фактам ненадлежащего выполнения государственных полномочий в сфере лесных отношений и.о. Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора внесено 5 представлений руководителям указанных организаций. На незаконные постановления по делам об административных правонарушениях и другие правовые акты принесено 11 протестов. Должностное лицо департамента предостережено о недопустимости нарушения закона. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

Дмитрий Санников