Владивосток стал одним из лучших городов России с самой вкусной рыбой и морепродуктами, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг гастрономических туристов был подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях сайтом онлайн-бронирования tvil.ru.

Крымские барабулька и устрицы набрали 37% голосов туристов. Владивосток со своими мидиями и гребешками набрал 18%. Санкт-Петербург с корюшкой - 17% голосов, у Астрахани (вобла) - 11% голосов и у Калининграда (селёдка) - 7% голосов.

В ходе социального опроса пользователи также отметили сибирский хариус и архангельские навагу и семгу.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, хозяйствам аквакультуры предоставлено 234 рыбоводных участка. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.

В первом квартале 2018 года выращено более 5,5 тысяч тонн продукции, в том числе – 2456 тонн гребешка, 1827 тонн трепанга, почти 330 тонн мидий, 810 тонн ламинарии и 112 тонн устриц.

Дмитрий Санников