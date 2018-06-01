Экипажи двух российских судов, арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах, в ближайшие дни вернутся в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Уже завтра, в субботу, второго июня, тринадцать российских моряков с судов «Кристал Ист» и «Каролина Винд», судовладельцем которых является ООО «Находка-Портбункер», вылетят из Дубая во Владивосток.

Напомним, ранее стало известно, что к временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Тарасенко с просьбой о содействии в урегулировании данной ситуации, сложившейся на территории Арабских Эмиратов, обратился генеральный консул России в Дубае Гоча Буачидзе.



По поручению Андрея Тарасенко на имя заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и в адрес АО «Газпромбанк», который ранее наложил арест на судно, были направлены обращения.



Трутнев, «Газпромбанк» и генеральное консульство вмешались в ситуацию и согласовали с портовыми властями Шарджа возможность замены экипажей на иностранных моряков и еще одного российского танкера «Каролина Винд», также принадлежащего ООО «Находка-Портбункер».

Все расходы на оплату проживания в гостинице и вылет моряков на родину взял на себя «Газпромбанк».

Уже поступила информация, что для замены на обоих судах экипажи сформированы. Поэтому моряки «Кристал Ист» и «Каролина Винд» могут беспрепятственно покинуть Объединенные Арабские Эмираты и вернуться в родные края.

Таисия Масина