Приморские полицейские раскрыли преступление, совершенное три года назад, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Еще три года назад в полицию Уссурийска обратился мужчина, у которого украли телефон в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Москва». Гаджет, как и преступника, искали с 2015 года и в итоге нашли его аж в Улан-Удэ.

Прибыв в Бурятию, полицейские буквально ошарашили 21-летнего, ранее не судимого гражданина, который уже длительное время находится в постоянном движении, работая по контракту.

В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Таисия Масина