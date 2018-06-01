В Кавалеровском районе лесозаготовительные предприятия оштрафованы на 4 миллиона рублей за коррупционные правонарушения, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Прокуратура Кавалеровского района проверила информацию, полученную в ходе рассмотрения дела по обвинению бывшего помощника участкового лесничего Сихотэ-Алиньского участкового лесничества Ольгинского филиала КГКУ «Приморское лесничество» во взяточничестве.

Установлено, что указанное лицо осуждено за получение взятки в значительном размере, мелкое взяточничество и за злоупотребление должностными полномочиями. В четырех случаях взятки были получены фигурантом от лиц, которые представляют интересы предприятий лесопромышленного комплекса.

По закону, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Прокурором района принято решение о вынесении в отношении четырех юридических лиц – лесозаготовительных предприятий, постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении — незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

По итогам их рассмотрения указанные компании подвергнуты административному штрафу на общую сумму 4 миллиона рублей.

Бывший помощник участкового лесничего Сихотэ-Алиньского участкового лесничества Ольгинского филиала КГКУ «Приморское лесничество» приговорен за преступления коррупционной направленности к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ирина Петрова