Специалисты Примгидромета рассказали, какой будет погода в ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.

По их информации, погода будет неустойчивой. Над северо-восточными провинциями Китая будет кружить циклонический вихрь. Из его системы будут выходить облачные спирали и смещаться над территорией Приморья, вызывая кратковременные дожди различной интенсивности и грозы. Температура воздуха ночью 3-17 градусов тепла. Днём в континентальной части края по-прежнему жарко: плюс 25-33, на побережье прохладней 12-18 градусов тепла.

К середине недели над Охотским морем усилится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморья. Создадутся условия для выноса холодного охотоморского воздуха. Температурный фон понизится на 3–8 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, со вторника временами возможны туман, морось. Температура воздуха в начале недели ночью плюс 9-12 градусов, днём 14-17, в дальнейшем понизится на 3–5 градусов.

Ирина Петрова