В среду, 21 марта, группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы начала работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках. Первым объектом стала река Арсеньевка в Яковлевском районе, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

В течение ближайших дней спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае – это распиловка.

Отметим, что период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможен выход рек из берегов.



Весь комплекс мероприятий проводится по заявкам муниципальных администраций. В этом году, в связи с маловодностью рек, взрывные работы на реках проводиться не будут.



Михаил Грач