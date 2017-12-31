Более 10 часов занял переход через государственную границу с КНР у приморских туристов, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на популярный паблик «Экипажи ДПС».

Как рассказывает автор поста: «30 декабря мы приехали в Краскино в 10:20, в 10:30 сели в автобус и в 10:45 были у границы. Перед нами стояли 40 автобусов и проход через границу занял более 10 часов. Без еды, воды, куча маленьких деток. Просто нет слов. Сначала на Российской таможне выключили свет на 1,5 часа, потом приехали автобусы с китайскими гражданами которые начали ломиться без очереди. Затем русские перекрыли проезд и граница встала на час, пока не приехал начальник и не стал запускать по очереди китайский и русский автобус».

Ранее «Deita.ru» сообщало, что жителю Владивостока возвращаясь в Россию из Китая, пришлось просидеть на китайской границе пункта пропуска «Пограничный» около семи часов. При чем "просидеть" в прямом смысле этого слова. Российские туристы с маленькими детьми сидели на кафельном полу, потому что в здании пункта пропуска нет даже скамеек.

Дмитрий Санников