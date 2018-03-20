Ученым Приморья удалось получить биологически активные вещества из морской губки с противоопухолевыми свойствами, сообщает DEITA.RU.

Его уже испытали на клетках рака шейки матки и моноцитарной лейкемии, и результаты показали весьма большую его активность. Речь идет о новом синтетическом производном фаскаплизина

Как пишет РГ, его действие также изучают на клетках глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга. Исследования показали, что эффективность уничтожения клеток глиобластомы фаскаплизином выше, чем у других средств. При этом вещество не имеет тяжелых побочных эффектов.

Таисия Масина