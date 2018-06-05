Около 35 миллионов рублей направили на поддержку семей с первенцами в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Почти 1,2 тысячи заявлений от родителей первенцев поступило в органы соцзащиты Приморья с начала текущего года. На новую демографическую выплату уже направлено около 35 миллионов рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2020 годы.

По информации регионального департамента труда и социального развития, сегодня получателями меры социальной поддержки по случаю рождения первого ребенка являются более 750 семей – 30% от тех, у кого в этом году родился первенец.

«Мы приглашаем родителей активно обращаться в территориальные отделы департамента или многофункциональные центры для уточнения права на выплату и оформления социальной поддержки», – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, выплата семьям, у которых родился первый малыш, начала действовать в этом году по инициативе президента России Владимира Путина. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

Ежемесячно на первенца родители получают почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Екатерина Лапкина