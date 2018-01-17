Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра покажет зрителям серию спектаклей в Санкт-Петербурге, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Балетный коллектив будет блистать на исторической сцене Мариинского театра с семнадцатого по двадцать первое января. Жителям и гостям культурной столицы покажут постановки «Блудный сын» Сергея Прокофьева, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, «Жизель» и «Корсар» Адольфа Адана.

Как рассказали представители Приморской сцены, «Откроются гастроли петербургской премьерой балета “Корсар” в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. Показы пройдут семнадцатого, восемнадцатого и двадцатого января».

Главные партии в гастрольных спектаклях принадлежат ведущим солистам Приморской сцены Ирине Сапожниковой, Анней Самостреловой, Сергею Уманцу и Канату Надырбеку. Симфонический оркестр Мариинского театра представят дирижёры Приморской сцены Павел Смелков и Антон Торбеев.

Отмечается, что это будут уже вторые гастроли коллектива на исторической сцене в Санкт-Петербурге.

В начале сезона 2017-2018 года труппа с оглушительным успехом выступила в Санкт-Петербурге и получила только положительные отзывы критиков и очень тёплый приём публики. Кроме того, летом 2017 года балетная труппа Приморской сцены впервые гастролировала в Китайской Народной республике, где исполнители принимали участие во Втором Китайско-Российском фестивале культуры и искусства в Харбине, а осенью приезжала в Южную Корею.



