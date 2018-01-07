Несколько лет подряд в Сочельник дальнегорских ребят поздравляют с праздниками на Рождественской ёлке. Этот год не стал исключением, сообщает Deita.ru.

По традиции праздничные мероприятия проходят во Дворце культуры химиков. Владивостокские артисты в концертном зале показывают театрализованное представление. В этом году Лиза и Дружок Барбоскины (из одноимённого мультфильма) вместе с мальчишками и девчонками спасали Деда Мороза от инопланетного пирата.





Чуть меньше часа потребовалось дальнегорцам, чтобы справиться с хитрыми и замысловатыми испытаниями. Тем более что детишки пришли в образах принцесс, фей, смелых царей и мушкитёров.





Отметим, что праздник впервые был организован действующим главой Дальнегорского городского округа Игорем Сахута. На театрализованное представление приглашают младших школьников всего округа, отличившихся в учёбе, спорте или общественной работе.





Напомним, что Deita.ru сообщало ранее о том, что в декабре 2017 года Игорь Сахута вернулся в Дальнегорск. Предварительное расследование уголовного дела в отношении Игоря Сахуты завершено. В связи с этим было принято решение об изменении меры пресечения - с содержания под домашним арестом на подписку о невыезде. Материалы уголовного дела следствие готовит для передачи в суд.

Карина Пискунова