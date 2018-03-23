В Приморье, по состоянию на 10 марта, выявлено свыше трех тысяч нелегальных работников. В отношении 3124 человек работодатели оформили трудовые договоры, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Такую информацию предоставила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева участникам межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений. В обсуждении актуального вопроса приняли участие руководители краевых департаментов, представители надзорных органов и федеральных ведомств, профсоюзы.

По словам Лилии Лаврентьевой, в 2017 году контрольный показатель выявления неформальных трудовых отношений в Приморском крае превысил 100%.

«За неполных три месяца 2018 года нам удалось выполнить показатель на 19,4%. В прошлом году на эту дату он составил 5,9%», – проинформировала глава ведомства.

Михаил Грач