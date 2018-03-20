Отношения малого и крупного бизнесов в Приморье пока далеки от идеальных, сообщает DEITA.RU.

Доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае за 2017 год рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по экономической политике и собственности.

Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, за 2017 год в адрес органа поступило 390 обращений. Из рассмотренных по существу заявлений 60% решены в пользу заявителей. Оценочно, благодаря восстановлению нарушенных прав предпринимателей, в экономику края будет привлечено порядка 8,9 миллиардов рублей инвестиций, в том числе в сфере строительства около 6,5 миллиардов рублей.

Благодаря решенным в пользу предпринимателей вопросам, бизнес не потерял уже ранее вложенные средства размером 2-3 миллиарда рублей. Под данные инвестиционные проекты планируется создать тысячу рабочих мест, в настоящее время уже создано порядка 176 рабочих мест. Стоит отметить, что в рамках положительно рассмотренных жалоб малый бизнес сохранил 239 рабочих мест. Консолидированный бюджет края сохранил поступления в доходную часть в виде налогов и сборов в сумме порядка 9,6 миллионов рублей. В числе «историй успеха» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае - положительно решенные вопросы по корректировке таможенной стоимости, преимущественному выкупу арендованного муниципального имущества, исправлению бюрократических проволочек.

Заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий обратил внимание на проблему выделения предпринимателям земельных участков, в том числе взаимоотношений владивостокского бизнеса с министерством обороны. «Есть факты, когда предприниматели оформляют земельные участки в установленном порядке, начинают вести бизнес, вкладывают деньги. А потом оказывается, что эта земля принадлежит министерству обороны», - рассказал Алексей Козицкий.

Как подтвердила Марина Шемилина, для Владивостока это архиважная проблема, касающаяся в том числе и резидентов Свободного порта Владивосток. Сейчас работа ведется точечно, по отдельным заявлениям. Но по мнению приморского бизнес-омбудсмена, должна быть отлажена система с четким выделением министерством обороны земельных участков для своих нужд. Остальную, незадействованную землю, необходимо ввести в коммерческий оборот. Но пока такое решение не принято.

Отдельный вопрос – реализация проектов «Свободный порт Владивосток» и «Территории опережающего развития». Дело в том, что наряду с положительными сторонами в работе якорных резидентов СПВ и ТОСЭР, действующие предприниматели и органы местного самоуправления отмечают ряд негативных факторов. Практика привлечения на подрядные работы компаний не с приморской пропиской, отсутствие со стороны якорных резидентов предложений работ и услуг на аутсорсинг для малых приморских предприятий, подтвердили опасения действующих приморских предпринимателей. Уход с рынка малых компаний привел к снижению доходной части муниципальных бюджетов.

Для снижения социального напряжения и развития кооперация между крупным и малым бизнесом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае предлагает краевым властям организовать работу по взаимодействию малого и крупного бизнеса: по информации крупных инвесторов сформировать портфель их заказов на работы, товары и услуги; разместить в свободном доступе реальные сроки начала реализации крупных инвестиционных проектов на территории.

Вопрос этот уже рассматривался на заседании комитета по экономической политике и собственности в связи с тем, что в Михайловском районе, где находится основное производство «Русагро-Приморье», в 2017 году произошло снижение налоговых платежей в местный бюджет.

Вопросов к использованию ТОРа, налогам, сбыту продукции, привлечению местных трудовых ресурсов, экологическим угрозам у депутатов возникло больше, чем ответов. Частично на них «Русагро» ответило письменно, но что именно сказано в ответе - на заседании не озвучивалось. Ранее более детально познакомиться с работой ТОР «Михайловская» и ее основным резидентом «Русагро» депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности решили на выездном заседании, которое запланировано на 2 квартал 2018 года. «Мы настроены не на конфронтацию, а на конструктивный диалог», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко.

Доклад же о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае за 2017 год, по предложению председателя комитета Сергея Ищенко, рекомендовано утвердить на мартовском заседании Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников