В день памяти мучеников 14 000 Вифлеемских младенцев Православная Церковь совершает Покаянный молебен о прощении греха детоубийства, о вразумлении матерей, приносящих собственных детей в жертву «идолу благополучия», сообщили Deita.ru в Епархии Владивостока.

В этот день в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при православной гимназии и в храме Иоанна Кронштадтского в Покровском парке были отслужены Покаянные молебны о грехе детоубийства.

В храме при гимназии молебен отслужил ответственный за работу Епархиального сектора защиты семьи, материнства и детства протоиерей Андрей Метелев. На молебен собрались в том числе и женщины, сохранившие жизнь своим детям. С большинством из них провели большую работу психологи консультирования женщин, находящихся в репродуктивном выборе, работающие при женских консультациях.

По окончания молебна для детей, чьи жизни были сохранены в православной гимназии была устроена ёлка с подарками и сладкий стол.

Время акции выбрано не случайно. 11 января христиане вспоминают страшные события, произошедшие в Вифлееме сразу после рождения Иисуса Христа. Правящий в то время царь Ирод, испугавшись вести о родившемся Спасителе, который как многие тогда считали станет царем Иудеи, приказал убить всех новорожденных, надеясь, что среди них окажется и рожденный Христос. Страх потери власти оказался для Ирода важнее тысяч детских жизней. Итогом его приказа стало убийство порядка 14 тысяч новорожденных. Впоследствии имя Ирода стало негативно-окрашенным нарицательным.

Михаил Грач