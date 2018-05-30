Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании парламента утвердили в первом чтении проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края», сообщает DEITA.RU.

Суть инициатива комитета по региональной политике и законности заключается в запрете на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. Документ поддержали врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

По информации разработчиков законопроекта, использование электронных систем доставки никотина с никотиносодержащей жидкостью косвенно влияет на формирование у несовершеннолетних привычки потребления сигарет, так как имитирует процесс курения. Теперь, в соответствии с законопроектом, продавец будет вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

«Многие страны приравняли электронные системы к сигаретам и наркотикам. Нам тоже необходимо в этой сфере навести порядок, поэтому мы предлагаем вести запрет на продажу вэйпов несовершеннолетним, чтобы у детей и подростков не было возможности пристраститься к вредным привычкам», - подчеркнул председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Поскольку на федеральном уровне запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним пока не установлено, регионы самостоятельно вводят подобные ограничения. Соответствующие законы приняты, например, в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.

Дмитрий Санников