Проект закона об установлении пониженной ставки налога на имущество обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, сообщает DEITA.RU.

С 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов.

Льготы в отношении движимого имущества, принятого организациями с 1 января 2013 года, предлагается ввести в отношении предприятий, работающих в сферах добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства.

«Такая мера позволит поддержать предприятия, а также стимулировать их приобретать имущество для развития производства», – отметил первый вице-губернатор Александр Костенко.

Сохранение налоговой льготы в Приморском крае в отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года, принесет предприятиям положительный экономический эффект и позволит направить на развитие производства предприятий обрабатывающего сектора производства (по предварительной оценке) в 2018 году – 14 418 миллионов рублей.

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, было получено множество обращений руководителей предприятий оборонного комплекса, машиностроения, переработки. «Считаю крайне важным для поддержания этих предприятий и дальнейшего развития экономики Приморского края установить соответствующую льготу. Это позволит нашим «столпам экономики» вздохнуть, и даст возможность их дальнейшего развития», - подчеркнул Александр Ролик.

Члены комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам единогласно рекомендовали Законодательному Собранию Приморского края принять законопроект на очередном, мартовском заседании приморского парламента.

Дмитрий Санников