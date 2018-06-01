Важные изменения внесли депутаты Законодательного Собрания в региональный закон «О физической культуре и спорте в Приморском крае» на очередном заседании приморского парламента, сообщает DEITA.RU.

Законопроектом определяются направления содействия органам местного самоуправления Приморского края в создании условий для развития школьного спорта и массового спорта и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Приморского края.

При назначении поощрений за достижения в области физической культуры и спорта спортсменов и их тренеров, теперь будут исключаться требования к сроку проживания на территории Приморского края.

А главное – устанавливается порядок предоставления субсидий тем некоммерческим организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

«На мой взгляд, это очень важный законопроект. С его принятием мы связываем качественное улучшение финансирования спорта на территории Приморского края. Документ был пристально рассмотрен на заседании комитета, и мы рекомендуем принять его в первом чтении», - прокомментировал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. Депутаты Законодательного Собрания с предложением согласились.

Дмитрий Санников